Com apenas 10 concorrentes na casa (e já sem a protagonista da edição, Catarina Miranda), o 'Big Brother' entrou numa nova fase e até as preferências dos espectadores se alteraram.

De acordo com o novo ranking de popularidade, divulgado esta quinta-feira, dia 23 de maio, nas redes sociais do reality show, Carolina é a nova concorrente preferida, ocupando assim a primeira posição. Já em segundo lugar encontra-se agora André, enquanto que Daniel, que chegou a estar no topo, está agora no terceiro lugar.

Mais abaixo, Daniela, João e Margarida ocupam o 8.º, 9.º e 10.º lugares, respetivamente, o que os indica como os participantes menos consensuais.

Veja abaixo a tabela completa.

1.º - Carolina

2.º - André

3.º - Daniel

4.º - Inês

5.º - Fábio

6.º - Gabriel

7.º - David

8.º - Daniela

9.º - João

10.º - Margarida

