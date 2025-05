Gérard Depardieu estava de férias nos Açores antes de ser condenado, esta terça-feira, a 18 meses de pena suspensa, por agredir sexualmente duas mulheres, em França, de onde é natural.

Sabe o Notícias ao Minuto que o ator, cujo nome faz agora parte do registo de criminosos sexuais de França, viajou até São Miguel no dia 13 de abril para gravar o filme 'Ela Olhava Sem Nada Ver', realizado pela atriz Fanny Ardant.

Porém, após as filmagens, que terão decorrido durante cerca de uma semana, o ator decidiu permanecer na ilha, com a namorada e pais desta, já de férias.

"Eram para passar uma ou duas semanas nos Açores e estão cá há quase um mês", disse uma fonte que interagiu com o também cineasta, de 76 anos, durante a sua estadia na região.

Sabe ainda o Notícias ao Minuto que, no sábado, 10 de maio, Gérard Depardieu esteve com a mulher a almoçar no Mercado da Vila, em Vila Franca do Campo, onde acabou por tirar fotografias com várias pessoas, entre as quais dois dos chefs de cozinha do espaço.

Recorde-se que a decisão do tribunal, conhecida esta terça-feira, refere-se a agressões sexuais cometidas contra duas mulheres durante filmagens de 'Les Volets Verts', em 2021.

De acordo com a imprensa francesa, ator, que não compareceu à audiência, vai recorrer da sentença.