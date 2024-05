Os pais do concorrente do 'Big Brother' estiveram hoje à conversa com o apresentador no 'Dois às 10'.

Luís e Filomena, pais do concorrente do 'Big Brother' David Maurício, estiveram hoje, dia 23, no programa 'Dois às 10', da TVI. À conversa com Cláudio Ramos, o casal confessou que a sua vida mudou muito desde que o filho entrou para o reality show, sendo que são reconhecidos várias vezes. Entretanto, Filomena notou que começou a seguir um conselho de Cláudio que a ajudou a lidar melhor com a situação: deixar as redes sociais. "Fizeram-me muitas vezes perder o sono", confessou. "São pessoas más, que não têm vida", comentou o apresentador. "Durante este tempo faça de conta que aquilo que não existe. Aos apresentadores acontece a mesma coisa. Nunca somos suficientemente bons para nenhum, a não ser para aquele que vai chegar à final e receber o prémio", completou. Leia Também: Já são conhecidos os (novos) nomeados do 'Big Brother'