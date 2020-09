Caitlyn Jenner não fazia ideia de que o 'Keeping Up with the Kardashians' estava quase a chegar ao fim. A notícia chegou até ao pai de Kendall e Kylie Jenner no momento em que a família comunicou a decisão ao mundo no início desta semana.

"Ninguém me ligou, ouvi falar nos media", revelou Caitlyn, de 70 anos, em entrevista ao programa australiano 'The Morning Show', esta quarta-feira.

"Se fiquei surpreendido? Não, mas aquele programa... é provavelmente o maior reality show da história", disse.

