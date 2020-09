Kris Jenner não conteve a emoção ao falar do fim do reality show da família, 'Keeping Up With The Kardashians'. A matriarca do clã mais famoso do mundo esteve à conversa com Ryan Seacrest, esta quarta-feira, e não deixou de falar da decisão de acabar com o formato após 20 temporadas.

"Vais fazer com que chore outra vez", começou por dizer no programa de rádio 'On Air With Ryan Seacrest', enquanto suportava as lágrimas.

"Fiquei muito, muito emocionada esta manhã", revelou de seguida. "Acordei e fui para o ginásio às 5h com a Khloé e a Kim, e nós só ficamos lá sentadas a olharmos umas para as outras e dissemos: 'Uau, que jornada'", contou.

"Acho que o número 20 costumava soar bem até 2020, mas o número 20 parecia o momento certo para nós pararmos um minuto e respirarmos, e para todos desacelerarmos um bocadinho... descobrir quais são os nossos próximos passos", explicou.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "Tivemos uma temporada tão incrível e estamos muitos gratos por cada momento e por todos com quem trabalhamos".

