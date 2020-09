Sem nada fazer prever, a família Kardashian Jenner anunciou, na noite desta terça-feira, que o reality show que popularizou o clã vai acabar. A última de 20 temporadas vai para o ar em 2021, depois de 14 anos de programa, uma notícia que deixou os fãs desolados.

Por outro lado, Kanye West parece ser o único feliz com a novidade.

Logo após a mulher, Kim Kardashian, gerar o caos no Instagram ao partilhar a notícia, o rapper fez uso das suas redes sociais para reagir ao tema com ironia.

"'Keeping Up With The Kardashians' está prestes a terminar, com uma última temporada a estrear em 2021. Estão tristes com isso? Eu não", brincou, acrescentando ainda o emoji de uma gargalhada.

