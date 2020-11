Tiago Teotónio Pereira tem estado no centro das atenções da imprensa cor de rosa por causa do romance secreto com Rita Patrocínio. Apesar de o casal nunca ter assumido publicamente a relação, os amigos e a família têm destacado momentos nas redes sociais que não passam despercebidos.

Ainda este fim de semana, o ator esteve em casa de Carolina Patrocínio, que reuniu parte da família para um jantar na nova sala. No Instagram foram partilhadas algumas imagens que revelavam que tanto Tiago Teotónio como Rita Patrocínio não faltaram ao encontro.

Aliás, nas imagens que Mariana Patrocínio publicou nas stories da rede social é possível ver o casal lado a lado durante o jantar. Mas não foi a única. O próprio ator também fez questão de mostrar que estava com a família de Rita Patrocínio e publicou imagens do marido de Carolina Patrocínio, Gonçalo Uva.

