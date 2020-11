O lar de Carolina Patrocínio e de Gonçalo Uva tem uma nova 'cara'. Em plena pandemia, o casal decidiu mudar a decoração e o resultado foi partilhado com os seguidores através de um vídeo publicado no Instagram na noite desta quinta-feira.

"Haverá melhor sensação do que estrear a casa depois de já viver nela há 15 anos!? Primeiro com irmãs, depois sozinha e agora casada com 4 filhos! O espaço e a decoração foram-se adaptando e deixam muitas memórias. Neste ano estranho de mudanças, decidi transformar tudo", disse a apresentadora.

As imagens mostram inclusive a reação de Carolina Patrocínio ao ver a transformação.

Curioso?

