Se é fã de Bryan Adams, está a poucos meses de poder vê-lo ao vivo em Portugal. A promotora Ritmos e Blues anunciou na manhã desta terça-feira que o músico canadiano vai dar dois concertos, em Lisboa e Gondomar, no início de 2022.

A primeira atuação acontece a 29 de janeiro no Multiusos de Gondomar e o segundo concerto, que terá lugar na Altice Arena, acontece no dia seguinte, a 30 de janeiro.

Estes concertos, note-se, fazem parte da digressão do novo álbum de Bryan Adams, 'So Happy It Hurts'.

