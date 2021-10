Carolina Deslandes e Rita Rocha conheceram-se no programa 'The Voice', na RTP, tendo nascido aqui uma amizade entre ambas as artistas. Atualmente, Rita está a lutar pelo seu lugar na música, estando a gravar, por isso, o videoclipe do seu primeiro single com a ajuda de Deslandes.

Ora, foi precisamente neste contexto que a artista aproveitou para dar a Rita uma notícia que a deixou "chocada", nomeadamente, a sua participação no concerto de Deslandes irá dar no Coliseu do Porto.

"Fazer este ep, com ela, com o Agir e com a Tinoco, entre outros músicos extraordinários, tem sido uma das experiências mais bonitas da minha vida", começa por dizer.

"Por várias razões, entre elas o amor que sinto por ela e por poder vê-la crescer a cada dia, e por podermos mostrar que depois dos programas terminarem existe vida e caminho. Vai estar comigo no Coliseu do Porto e vão poder ouvir um bocadinho da maravilha que temos estado a construir", termina.

