Bryan Adams fez uma sentida homenagem à colega de profissão e amiga, Tina Turner. O músico dedicou uma declaração à artista, que morreu esta quarta-feira, 24 de maio, vítima de doença prolongada.

Nas redes sociais, partilhando uma fotografia que retrata a amizade e a cumplicidade que os unia, Bryan Adams referiu:

"O mundo acabou de perder uma mulher poderosa como o caraças. As minhas condolências ao Eriwn [Bach, marido da cantora ] e à família da Tina. Vou ser para sempre grato pelo tempo que passamos juntos em digressão, no estúdio e enquanto amigos. Obrigada por teres sido inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo ao falares a tua verdade e por nos presenteares com a tua voz. É só o amor que interessa".

Também por cá, várias personalidades portuguesas reagiram à partida da musa dos anos '80.

