Joana Albuquerque e Bruno Savate continuam longe de se entenderem... e parece que nem a amizade irá permanecer entre o ex-casal.

Depois de ter recebido um drone onde lhe era contado que Joana o chamou "lixo humano", Savate decidiu cortar relações com a 'ex' e não tem poupado nos ataques.

Esta quarta-feira, dia 17, o concorrente voltou a gerar polémica ao fazer duras acusações à designer de moda.

"Tu tens uma compulsão mentirosa, és doente", referiu Bruno, levando Joana a reagir: "Não vou admitir que me chames doente mental", atirou a jovem, abandonando a sala do impacto onde decorria uma prova.

Perante as palavras de Joana, Savate voltou a referir que esta é mentirosa e continua a deturpar as suas palavras uma vez que, de acordo com o próprio, o concorrente não terá dito que ela tinha uma doença mental e sim uma compulsão.

Mais tarde, em conversa com Sofia Sousa, Bruno Savate volta a afirmar que Joana tem um problema e "precisa de acompanhamento médico". "Ela precisa de ser tratada", defende.

Reveja aqui as imagens.

