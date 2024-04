Bruno Gagliasso publicou um conjunto de fotografias na sua conta no Instagram na tarde desta quinta-feira, dia 4 de abril, nas quais aparece visivelmente mais magro.

Nas imagens, a preto e branco, o ator aparece ainda sem sobrancelhas e careca, sendo que na primeira foto posa despido.

Na caixa de comentários várias foram as mensagens a compará-lo a Voldemort, o vilão da saga 'Harry Potter'.

"Voldemort está diferente, está bonito", "uma vibe meio Voldemort" ou "Voldemort está gato" são algumas das mensagens que se podem ler.

De salientar que a radical mudança no visual do ator aconteceu para interpretar uma personagem que sofre de cancro no filme 'Por um Fio'.

