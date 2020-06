"Entrei na onda do Caio Castro", disse o ator no vídeo onde mostra as alterações que fez no look.

Bruno Gagliasso decidiu dar um 'upgrade' ao visual e modificou a barba, como o próprio fez questão de mostrar aos fãs através da sua página de Instagram. Inspirado no amigo Caio Castro, o ator brasileiro publicou um vídeo onde destaca o antes e o depois da mudança de look. "Entrei na onda do Caio Castro! E ai, o que acharam? Aprovado?", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria. Leia Também: Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelam nome que escolheram para o bebé