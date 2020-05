Foi num recente vídeo publicado na conta do YouTube de Giovanna Ewbank que o casal brasileiro revelou o nome do primeiro filho biológico, que irá nascer em breve.

Uma informação que foi dada pelos filhos adotivos de Giovanna e Bruno Gagliasso, Titi e Bless.

O vídeo, realizado pelos meninos com a ajuda do pai, foi uma surpresa para Giovanna para o Dia da Mãe, que no Brasil celebra-se este domingo, 10 de maio.

Questionados sobre qual o nome que queriam das ao bebé, Bless respondeu: "Flash, Power Ranger Verde e Chefinho". Já Titi disse "Eduardo Feres" e "Arthur". Por fim, anunciaram o nome escolhido: Zyan.

