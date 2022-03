Fora da casa do 'Big Brother Famosos', Bruno de Carvalho e Liliana Almeida continuam a dar provas de que estão mais apaixonados do que nunca. Ainda esta quinta-feira, o ex-presidente do Sporting recorreu à sua página de Instagram para se declarar à cantora.

"Amo-te até ao infinito", escreveu na legenda de uma foto em que aparecem os dois deitados.

A publicação aconteceu horas depois de ter sido emitida, na TVI, uma entrevista intimista de Bruno de Carvalho a Manuel Luís Goucha na qual o DJ falou abertamente sobre a sua participação no reality show.



© Instagram

