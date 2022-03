Foi revelada esta quinta-feira a entrevista exclusiva que Bruno de Carvalho deu a Manuel Luís Goucha. Uma conversa intimista onde o empresário não deixou nada por dizer.

"Houve algo pessoal que foi terrível para mim", confessa ao referir-se à primeira semana que passou fora da casa do 'Big Brother'. Para Bruno os primeiros dias fora do jogo foram piores do que a prisão, quando do caso da academia de Alcochete.

Além de lidar com a queixa apresentada no Ministério Público pelo seu comportamento alegadamente violento para com Liliana Almeida e do facto de a namorada ter decidido permanecer no reality show, Bruno confirmou fora do jogo que havia "um problema" com a filha mais velha: Ana Catarina.

"Não vou falar sobre isso", reagiu ao ser questionada sobre o que teria acontecido com a jovem.

Ainda sobre este tema, Bruno de Carvalho explica que um dos momentos em que dentro da casa pediu a Liliana para ficar do seu lado foi precisamente por ter pressentido que algo estava errado com a filha.

Sobre as polémicas imagens que motivaram as acusações de que teria uma comportamento manipulador e violento para com Liliana Almeida, o antigo presidente do Sporting garante que as conversas se prendiam com jogo ou com momentos íntimos do casal.

"Passar imagens de intimidade que não podem ser gravadas é só baixo", acusa a TVI e a produção do 'BB', dando a entender em seguida que a ocasião em que dizia a Liliana que não deveria falar com Kasha teria sido captada depois de ambos terem feito o sinal para as câmaras por se seguirem momentos de intimidade.

Esta prática passou a ser adotada pela Endemol como forma de evitar que sejam reveladas imagens de sexo, por exemplo entre os participantes. Desta forma, Bruno parece querer afirmar que a conversa em que pedia à namorada para não falar com determinadas pessoas se prendia com momento de intimidade e, segundo palavras do próprio, "tesão".

