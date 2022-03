Diogo Faro esteve na Renascença à conversa com Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, tendo participado na rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'. Uma das perguntas que se destacou foi a seguinte: "Dizes que as últimas pessoas a comprarem bilhetes para o teu espetáculo ganham um beijo na boca. Não achas que isso é um bocadinho Bruno de Carvalho?".

"Não, eu não disse que obrigava as pessoas a beijarem. Não vou pegar no pescoço das pessoas e esfregar-lhe o escalope lá para dentro. Calma. Estou disponível para quem quiser, com consentimento, deixar-me", afirmou, causando gargalhadas entre as radialistas.

Ora veja:

