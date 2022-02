Bruno de Carvalho tem recorrido às redes sociais para se manifestar depois de ter sido expulso do 'Big Brother Famosos', da TVI. O ex-presidente do Sporting saiu do programa com mais de 50% dos votos do público, depois de ter sido feita uma queixa ao Ministério Público pelo seu "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida.

Depois de ter feito várias publicações no Twitter, Bruno de Carvalho esteve em direto no Instagram onde conversou com alguns amigos e fãs, esta segunda-feira de tarde, ainda com a roupa da gala.

A sua participação no 'Big Brother Famosos' foi, inevitavelmente, tema de conversa. Durante o direto, confessou: "Só estou um bocado triste porque não estava à espera de ficar sozinho nesta situação".

"Sou muito violento, bato nas mulheres, sou manipulador e muito mau", acrescentou, num tom irónico. "Tentei proteger ao máximo, eu protejo quem gosto", afirmou.

Falando da "acusação grave" que foi feita contra si, Bruno de Carvalho mostrou-se desagradado com o facto de Liliana Almeida ter continuado no 'Big Brother Famosos' após a sua saída e perante a queixa que foi feita.

O ex-presidente do Sporting acredita que foi a voz do 'Big Brother' quem convenceu Liliana a permanecer no programa. "O que é importante é o programa. E a audiência, sobretudo, não perder", continuou em tom irónico, falando depois de Jardel. Isto porque o ex-futebolista permaneceu na casa mais vigiada do país após saber da morte da mãe.

Leia Também: Em lágrimas, Mário Jardel conta no Big Brother a causa da morte da mãe

"Claro que ficava no programa se a minha mãe falecesse. É importantíssimo", acrescentou, ironicamente.

Bruno de Carvalho lamentou ainda o facto de estar a passar o Dia dos Namorados sozinho. "Infelizmente passo o meu 'Dias dos Namorados' como devo passar, que é sozinho. E sim, ainda não tive coragem de ligar para as minhas filhas. E sim, ainda não tive coragem de ligar para a minha mãe, apesar de ela me ter mandado uma mensagem aa dizer que me ama muito", admitiu.

"Não lhes devia ter feito isto outra vez", afirmou de seguida, referindo-se aos pais, prometendo também contar "tudo aquilo que se passou lá dentro da casa em breve".

"Quando estamos rodeados de amigos da tanga, as amigas [preocupam-se mias com] somos todos iguais, somos todos diferentes, mas não se misturem. A Liliana ter-se apaixonado por mim foi uma crise para elas. E por isso, já tinha dito no programa que o avião delas foi só estúpido, e agora melhor é que elas são uma cambada de estúpidas. Mas sim, são muito amigas da Liliana, e a Liliana têm que fazer o que elas dizem. Porque o que é que interessa a felicidade de uma amiga? Interessa é manter a luta unida", destacou também.

"Nunca senti o que senti pela Liliana. E elas conseguiram estragar tudo com 'fica, fica'. É muito mais importante para elas uma luta de não sei do quê do que a amiga ser feliz", disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno de Carvalho L.L.A.P (@bruno_de_carvalho_oficial)

Leia Também: Bruno de Carvalho elogia Marta Gil e manda 'farpa' a Carolina Deslandes