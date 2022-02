Bruno de Carvalho tem recorrido ao Twitter para se manifestar após a saída do 'Big Brother Famosos'. O ex-presidente do Sporting tem estado no centro das atenções após a queixa ao Ministério Público pelo seu "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida.

Nas mais recentes publicações que fez na rede social, Bruno de Carvalho elogiou a também concorrente do 'Big Brother Famosos' Marta Gil, que permanece na casa mais vigiada do país.

A atriz esteve a conversar com Liliana Almeida e disse: "Se queres estar aqui [no 'Big Brother'], então tenta usar a tua voz aqui dentro. Ficares aqui como se nada se passasse é muito estranho. [...] Porque duas vozes valem mais do que uma". Clique aqui para ouvir a 'mensagem completa' de Marta Gil.

Palavras que às quais Bruno de Carvalho terá reagido na rede social, isto porque escreveu: "Eu sempre disse a Marta é a minha alma gêmea neste 'jogo'! Obrigado vice! Respeito quando somos resolvidas".

Mas não ficou por aqui e também escreveu para Carolina Deslandes: "Perguntem à Deslandes se esta azia vem de eu ter namorado uma prima... era amor para a vida toda otária! (E a prima é uma querida)".

