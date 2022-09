Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já regressaram da lua de mel nas Maldivas. O casal está de volta a Portugal e a poucas horas de surgir novamente na televisão.

O antigo presidente do Sporting e a cantora marcam presença esta sexta-feira, 23 de setembro, no programa 'Goucha'.

"No 'Goucha' de hoje, não pode perder a primeira entrevista com Liliana Almeida e Bruno de Carvalho depois do regresso da lua de mel", anuncia através das redes sociais a TVI.

'Goucha', recorde-se, vai para o ar às 16h00 e é conduzido por Manuel Luís Goucha.