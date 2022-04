Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já começaram os preparativos para o casamento, como mostraram nas redes sociais, depois de terem visitado uma loja de vestidos de noiva. E foi na sequência dessas partilhas que o ex-presidente do Sporting revelou que a noiva recebeu uma mensagem de um ator.

"Hoje um ator aproveitou a storie da Liliana Almeida com vestidos de casamento para escrever em privado a ela: Fazes-me sonhar! Amo-te", citou Bruno de Carvalho, reagindo depois à alegada mensagem.

"Meu querido, sabes porque jesus nasceu numa casa de um carpinteiro? Para ensinar os homens que devem fazer trabalhos manuais antes de falar com as mulheres dos outros! Bate punho, jovem! Deus também te ama", respondeu o ex-presidente do Sporting.

© Instagram

Leia Também: Preparativos já começaram. Liliana Almeida já vê vestidos de noiva