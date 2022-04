Bruno de Carvalho e Liliana Almeida já começaram a preparar-se para o casamento, depois de terem ficado noivos no início de março.

A cantora já começou a ver vestidos de noiva, como revelou nas stories da sua página de Instagram, esta semana.

"Casamento rainha e presidente", pode ler-se numa publicação que foi feita na página de Instagram do ex-presidente do Sporting, que partilhou uma fotografia destacada anteriormente por Liliana. Veja tudo no vídeo da galeria.

