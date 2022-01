Bruno de Carvalho decidiu mostrar o seu lado mais sensual durante uma dança que fez dedicada a Liliana, com quem começou um relacionamento no 'Big Brother Famosos'.

O divertido momento teve lugar esta sexta-feira, 28 de janeiro, e foi partilhado na conta de Instagram da TVI.

As reações dos seguidores não tardaram em chegar, com muitos a destacar e a elogiar a boa disposição do antigo presidente do Sporting.

Ora veja:

