Além dos beijos, parece que já aconteceram outras trocas de carinho e intimidade entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida. Porém, nem todos ficaram felizes com tudo o que pode significar este avanço na relação.

Marta Gil e Catarina Siqueira queixaram-se dos barulhos noturnos que o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal e a cantora fizeram durante a noite e apelaram a Liliana para que a situação não se repita.

"Tanto eu como a Catarina sentimo-nos um bocado desconfortáveis. Não sou ninguém para decidir aquilo que tu queres fazer, mas falta um mês para bazar daqui. Preferia que não voltasse a acontecer, e somos todos adultos... aguentem-se", pede Marta, sem papas na língua.

Após esta conversa, a cantora conversou com Bruno e afirmou estar "com raiva" da situação. Liliana explica que não esta arrependida do que fez, afirmando que gostou muito, mas refere não estar satisfeita com o facto de estas justificarem que não deveria ter-se envolvido no programa por ser mulher.

Reveja aqui as polémicas imagens.

Leia Também: Bruno de Carvalho e Liliana fazem as pazes e trocam beijo apaixonado