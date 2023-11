Bruno de Carvalho e Liliana Almeida viram-se envolvidos numa polémica nas redes sociais após apoiantes do casal terem feito uma angariação de fundos que procura apoiar "investimentos" que os dois fizeram.

Não ficando indiferente às muitas críticas de que foram alvos a propósito do assunto, o antigo presidente do Sporting decidiu responder às mesmas através das stories da sua página de Instagram.

Neste âmbito, uma das pessoas visadas foi Pedro Soá.

"Eu não tenho visto muito [o que tem sido comentado nas redes sociais], recebo as coisas que os fãs me enviam, e uma das primeiras que recebi foi o Pedro Soá a gozar com esta situação do peditório dos fãs... E vem fazer um peditório, para ele próprio, para poder comprar um Porsche", explica.

"Vou dizer-te uma coisa, Pedro Soá, nem com Porsche vais conseguir uma mulher, e sobretudo uma mulher que não te engane. O meu carro tem 22 anos e eu sou casado com uma das mulheres mais bonitas do mundo. Conselho: faz um peditório, mas para tentares comprar o meu carro. Pode ser que tenhas algum sucesso", atira.

