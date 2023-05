Bruna Gomes e Bernardo Sousa são um dos casais mais populares em Portugal atualmente. Tendo em conta o sucesso que fazem junto do público, a TVI convidou-os para uma entrevista a dois.

No vídeo promocional já divulgado é possível ouvir que os dois irão falar sobre "as novidades que se avizinham" no programa 'Goucha', não se sabendo ao certo o que têm para contar.

"Pela 1ª vez enquanto casal, Bruna Gomes e Bernardo Sousa vêm ao “Goucha” assinalar o 1º aniversário de um amor que começou no “Big Brother Famosos 2” sob o olhar dos portugueses e falar dos muitos projetos que têm em mãos", escreveu ainda o canal na legenda da publicação.

A entrevista será emitida hoje, dia 1 de maio.

