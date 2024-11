Flávio Furtado ainda não esqueceu os momentos 'incríveis' que viveu em Paris com os amigos. E faz questão de o demonstrar, partilhando várias imagens, de vários momentos, com os seus seguidores de Instagram.

A partilha foi feita esta segunda-feira, 25 de novembro. Na legenda, o apresentador escreveu apenas: "Resumo em 19 imagens do que foram estes últimos dias em Paris com amigos mais loucos do que eu".

Nesta viagem, estiveram presentes outras figuras públicas, como Kátia Aveiro, Bruna Gomes e o namorado, Bernardo Sousa.

Ao percorrermos o carrossel de fotografias, vemos vários momentos na neve, em restaurantes e até Flávio a comer um croissant gigante!

