Flávio Furtado presenteou Bruna Gomes com um jantar, um momento especial que ficou registado em vídeo.

As imagens foram depois partilhadas pelo comentador no Instagram, que revelou que deu a conhecer à colega de painel nas galas do 'Triângulo' aquela que é a "melhor sangria do mundo".

Os dois jantaram no MöTAO, um restaurante situado em Vilamoura, no Algarve.

Importa lembrar que Flávio Furtado e Bruna Gomes passam a dividir o espaço de comentários das galas do reality show da TVI com Susana Dias Ramos já a partir do próximo domingo.

