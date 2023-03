Foi através das redes sociais que a família mostrou a celebração do aniversário de Bruce Willis, que completou 68 anos no domingo, dia 19 de março.

Um momento único que contou com a presença das filhas do ator, da mulher e da ex-mulher.

Entre as várias carinhosas mensagens que foram deixadas no Instagram, destacam-se as palavras das filhas mais velhas do artista, fruto do casamento anterior com Demi Moore.

"[...] Feliz aniversário para um dos meus melhores amigos. [...] Que privilégio ter este homem como meu pai e aprender tanto sobre a vida", escreveu Scout LaRue Willis, de 31 anos, junto de uma fotografia da infância.

Na mesma publicação, confessou que este dia especial "não é necessariamente um dia fácil", isto porque Bruce sofre de demência frontotemporal, uma fase que está a ser difícil para toda a família.

Por sua vez, Tallulah Belle Willis, de 29 anos, também celebrou publicamente o aniversário do pai. "Eu amo-o, e ele ama-me - que maravilhoso".

Rumer Willis, a filha mais velha, de 34 anos, que está grávida pela primeira vez, também assinalou a data na mesma rede social, tendo destacado ainda uma carinhosa fotografia captada durante o aniversário do ator.

