O ator norte-americano Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal, anunciou, esta quinta-feira, a filha Rummer Willis, numa publicação na conta do Instagram.

Na publicação é revelado que a doença do pai piorou nos últimos meses, tendo progredido para demência. "Desde que anunciámos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD)", começou por escrever.

"Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", rematou a filha.

Já em março de 2022, a família do artista tinha revelado, através de um comunicado oficial, que Bruce Willis estaria "a passar por alguns problemas de saúde" e tinha sido "diagnosticado com afasia", estando a afetar as suas capacidades cognitivas.

A referida nota, partilhada nas redes sociais na altura, confirmava ainda que o ator tinha decidido "afastar-se da carreira que significou tanto para ele".

[Notícia atualizada às 20h15]

