Brooklyn Beckham e Nicola Petlz voltaram a destacar-se pelas imagens que partilharam no Instagram. O filho mais velho de David e Victoria Beckham publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia ousada, protagonizada por si e pela noiva, Nicola Petlz.

Uma publicação onde os jovens aparecem abraçados, em frente ao espelho, com a modelo em topless. Mas não ficou por aqui e destacou também uma imagem em que em vez de aparecer de mão dada com a amada, surge com a mão agarrada aos dedos dos pés da mesma.

Partilhas que pode ver na galeria.

