Britney Spears ter-se-á reconciliado com os filhos, Sean Preston, de 18 anos, e Jayden Federline, de 17, fruto do casamento terminado com Kevin Federline.

De acordo com o que uma fonte próxima da família partilhou com o Daily Mail, "Britney tem conversado e trabalhado na sua relação com Sean e Jayden há meses".

"Os meninos têm muito amor pela mãe, e ela por eles", afirmou, realçando que as coisas estão a recompor-se.

Ainda segundo o Daily Mail, a cantora tem conversado 'secretamente' com os filhos há meses e até tem viajado para o Hawaii para os visitar.

Uma segunda fonte próxima da família explicou ainda que o irmão mais velho de Britney, Bryan Spears, foi uma ajuda "fundamental" neste processo de reaproximação.

"O Bryan foi fundamental para facilitar o reencontro. Ele preocupa-se muito com a Britney e com os sobrinhos", acrescentou.

