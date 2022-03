Britney Spears quer engravidar no verão. A estrela, de 40 anos, que recuperou o controlo sobre aspetos fundamentais da sua vida após ver a tutela exercida pelo pai chegar ao fim no final do ano passado, quer aumentar a sua família.

A celebridade pretende assim ficar grávida do companheiro, Sam Asghari e, se houver essa necessidade, recorrer a tratamentos de fertilização in vitro.

"A Britney só pensa em bebés. Quer ter filhos com o Sam há anos, e agora que está finalmente livre para fazer o que quiser, mal consegue conter o entusiasmo. Num mundo perfeito, ela teria gémeos - uma menina e um menino - é algo com que sempre sonhou. Colocou uma data para o verão, antes de tentar fertilização in vitro ou uma barriga de aluguer", referiu uma fonte à Heatworld.

A mesma fonte nota ainda que a 'princesa da pop' já começou, inclusive, a fazer o enxoval do bebé. "Já começou a comprar o enxoval e a criar um berçário em sua casa, para além disso está a entrevistar amas", sublinha, notando que no próximo ano o casal já espera ter o bebé nos braços.

Recorde-se que Britney já é mãe de dois rapazes - Sean, de 16 anos e Jayden, de 15, frutos do seu anterior casamento com Kevin Federline.

