Britney Spears e o noivo, Sam Asghari, encontraram-se com Donatella Versace e a cantora não resistiu em mostrar aos seguidores da sua página de Instagram, esta sexta-feira.

"Olhem quem nos veio visitar", escreveu a artista na legenda das imagens que mostram a cantora com a designer de moda italiana, na mansão da estrela pop, em Thousand Oaks, Califórnia.

De recordar que, de acordo com o Page Six, no ano passado, Britney Spears revelou que tinha escolhido Donatella Versace para desenhar o seu vestido de noiva.

