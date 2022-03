Britney Spears já confessou anteriormente a vontade de volta a ser mãe, e agora os fãs ficaram a especular se a cantora não estará já grávida.

Isto porque a artista publicou, na passada sexta-feira, um vídeo de uma barriga de grávida, onde o bebé aparece a mexer.

Logo de seguida os mais curiosos perguntaram se a cantora está grávida. "Tens alguma coisa para nos contar", questionou um seguidor. "Estás grávida?", pode ainda ler-se entre as várias reações.

De recordar que Britney Spears é mãe de dois jovens, Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15, fruto do casamento terminado com Kevin Federline. Atualmente, a cantora está noiva de Sam Asghari, com quem deseja aumentar a família.

