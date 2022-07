Pessoas sem-abrigo ou pessoas de Hollywood? Para Britney Spears, a escolha é óbvia.

A cantora de 40 anos publicou no Instagram uma imagem com a frase "Deus não é bom", acompanhada da seguinte legenda: "Isso significa que o diabo é extremamente atraente e simpático? Preferia passar tempo com pessoas sem-abrigo do que com pessoas de Hollywood... Só estou a dizer".

Na caixa de comentários é possível ler várias respostas de seguidores que assumiram que pensam da mesma forma que Britney Spears.

