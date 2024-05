Britney Spears chamou a atenção dos fãs nas redes sociais ao mostrar um dos seus tornozelos visivelmente inchados.

Segundo a imprensa internacional, os serviços de emergência foram chamados a uma propriedade em Los Angeles, esta quinta-feira, depois da 'princesa da Pop' ter tido um acidente.

"Acho que hoje está um pouco maior hoje. Está mesmo inchado", notou a artista nas redes sociais.

De acordo com a própria, o incidente aconteceu enquanto saía da mansão.

Num vídeo que partilhou no Instagram e onde mostra o pé, esta refere igualmente que a mãe esteve presente no local, mas que preferia que não estivesse, uma vez que "não pode com ela".

Apesar dos médicos terem sido logo chamados ao local, a artista garante que a situação não era tão séria como se pensava, pelo que apenas houve um grande aparato no local.

Embora Spears note que tudo aconteceu por acaso, fontes do Page Six adiantam que a lesão foi resultado de uma discussão entre a cantora e Soliz, um homem com quem tem vindo a sair nos últimos tempos.

Esta versão, contudo, não foi confirmada.

