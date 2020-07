Parece que o relacionamento entre Brad Pitt e o filho mais velho, Maddox Jolie-Pitt, continua a passar por uma fase mais negativa, conforme reporta a Us Weekly.

Uma fonte referiu à publicação que Pitt deixou de falar com o jovem, atitude que se estendeu a Pax, recentemente. No caso do ator e de Maddox é referido que "o relacionamento continua inexistente", uma vez que os dois nunca se vêem.

Importa notar que os problemas entre pai e filho começaram a surgir desde 2016, depois de uma dura discussão entre os dois durante uma viagem privada de avião para Los Angeles. Terá sido esta a 'gota de água' que fez com que Angelina pedisse o divórcio de Brad.

Agora que Maddox se encontra novamente em casa da mãe, nos Estados Unidos, uma vez que se estava a estudar numa universidade da Coreia do Sul, há esperanças que a proximidade física entre os dois ajude na reconciliação...

