Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram finalmente a um estado do seu relacionamento no qual conseguem conviver amigavelmente, conforme nota a imprensa internacional.

Segundo uma fonte do jornal The Sun, as tensões entre a atriz de 45 anos e o ator de 56 foram ultrapassadas graças à "terapia familiar".

"Eles precisaram de ajuda para perceber como é que conseguiriam superar os problemas da custódia dos filhos e como o Brad poderia ser pai novamente", afirmou a referida fonte.

"Foi preciso bastante tempo, com muita terapia familiar, para chegar a este ponto", acrescentou.

