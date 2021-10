Boris Johnson reagiu este sábado, dia 30, em declarações ao Channel 4, às notícias que dão conta de que a rainha Isabel II foi aconselhada pelos seus médicos a descansar e evitar visitas oficiais nas próximas duas semanas.

"Falei com sua majestade e ela está em muito boa forma", garante o primeiro-ministro do Reino Unido, que fala todas as quartas-feiras com a rainha, atualmente com 95 anos, para lhe fornecer uma atualização semanal sobre a gestão do país.

"Ela só precisa de seguir os conselhos dos médicos e descansar um pouco, acho que isso é o importante. Acho que todo o país a deseja bem", afirma, convicto de que a monarca irá superar os sustos de saúde que têm vindo a marcar as últimas semanas.

A notícia oficial, confirmada pelo palácio, de que Isabel II foi aconselhada a descansar surge após a rainha ter voltado a cancelar eventos públicos nos quais se preparava para participar.

A 21 de outubro a casa real anunciou que a monarca passou a noite no hospital para avaliação médica depois de ter sido aconselhada a descansar e ter cancelado uma viagem oficial à Irlanda do Norte.

