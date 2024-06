Carolina Pinto enterneceu os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso vídeo no qual surge com a filha, a pequena Maria Emília, que amanhã completará 17 meses de vida.

Na gravação, que poderá ver na galeria, a mãe 'babada' vai perguntando à menina onde ficam diversas partes do corpo e a bebé vai apontando.

A "boneca", nome com o qual Carolina se refere à filha, mereceu os mais diversos elogios.

"Tão linda", notou a cantora Tanya. "Não aguento esta miúda", realçou a coach Mafalda Almeida.

Leia Também: Carolina Pinto mostra fotos com a filha e fala sobre amamentação