Com as temperaturas de primavera a fazerem lembrar o verão, Rita Pereira não tardou em fazer as malas e rumar até à praia para passar o fim de semana.

Como mostrou nas redes sociais, a atriz escolheu Tróia como destino para uns dias de praia na companhia do filho, Lonô, de dois anos.

"Este fim de semana é muito disto. E vocês, onde vão aproveitar este calorzinho de Primavera?", escreveu na legenda de uma foto de ambos.

