Bob Marley foi um cantor de sucesso e no que à família diz respeito também. O artista teve 11 filhos, sendo que alguns deles seguiram os seus passos no mundo da música.

Como lembra a People, o falecido cantor deu as boas-vindas aos filhos Cedella, Ziggy e Stephen com a mulher Rita Marley, e adotou as filhas Sharon e Stephanie (fruto de relações anteriores da esposa). Bob Marley foi ainda pai de Robbie, Rohan, Karen, Julian, Ky-Mani e Damian durante o casamento com Rita, todos de mães diferentes.

Em 1984, a companheira do artista disse à revista que não se incomodava com os casos que Bob Marley tinha fora do casamento. A lenda do reggae, recorde-se, morreu em 1981, aos 36 anos.

Veja a galeria e saiba mais sobre todos os filhos do cantor, que é natural da Jamaica.

