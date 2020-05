Blaya Rodrigues tinha esta quinta-feira um anúncio importante para fazer aos seus seguidores... e para prender a atenção dos seus fãs nada melhor do que juntar às suas palavras uma nova fotografia ousada.

A cantora e dançarina mostrou-se completamente nua para alertar os seus seguidores de que fará hoje um direto onde falará sobre temas ligados à intimidade feminina e sexualidade.

"Hoje vou fazer um directo com Fisio Ativa para falarmos sobre dor pélvica (aquela dor que às vezes temos um pouco mais abaixo do umbigo), diminuição do prazer sexual, perda de urina, peso na vagina. Muitas coisas interessantes", anuncia Blaya, referindo-se ao direto que vai para o ar às 21h00 na sua conta oficial de Instagram.

