Blaya Rodrigues voltou a dar provas de que é uma mulher bem resolvida quanto à sua imagem. Esta terça-feira, dia 12, a cantora e dançarina assumiu as suas gordurinhas e confessou que esta quarentena lhe trouxe alguns quilinhos a mais.

"Coisas que aconteceram nesta quarentena... Engordei para c****", pode ler-se na legenda de uma imagem partilhadas nas redes sociais de Blaya.

Importa referir que nos comentários da publicação foram muitas as seguidoras que conseguiram identificar-se com as palavras da artista.

