"Vamos celebrar". Blaya Rodrigues recorreu ao Instagram para mostrar a sua felicidade depois da "ciática estar cada vez melhor".

Grávida pela segunda vez, a artista partilhou no Instagram novos detalhes sobre esta fase, contando que já "consegue estar mais de dez minutos sentada no chão e levantar-se na boa".

"Celebrar mais um dia de vida! Celebrar o 'eu consigo' e vamos celebrar o facto da minha ciática estar cada vez melhor", começou por escrever na legenda de um vídeo onde aparece a dançar.

"Quando a terapeuta Vanessa Guerreiro me meteu isto nas orelhas, confesso que não dormi bem durante dois dias. Ao terceiro dia já estava a pensar em tirar... Entretanto, hoje é sexta e já consigo estar mais que dez minutos sentada no chão e levantar-me na boa!!! Escândalo. Aliás, consigo estar mais tempo", acrescentou, recordando que "antes ficava cinco minutos e levanta-se como se o mundo fosse acabar".

Nas stories, Blaya explicou que "durante esta semana fez uma terapia que se chama auriculoterapia".

"Eles metem uma coisas nos ouvidos com umas sementes lá dentro e depois têm que ficar tipo seis dias [com aquilo], e ir apertando todos os dias durante cinco vezes. Ao início, nas primeiras noites, não estava a dormir nada bem porque doía-me imenso dormir de lado, mas vejo resultados. Agora já me consigo levantar na boa e contigo estar sentada no chão muito tempo", disse, partilhando a sua experiência e aconselhando os seguidores a experimentarem "fazer esta terapia para ver se resulta com eles".

