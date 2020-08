Ontem (dia 10), Blaya publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual aparece a dançar em diversos espaços da sua casa de forma a comemorar o sucesso do seu mais recente lançamento, a música 'Me Domina', que já chegou ao 1 milhão de visualizações do YouTube.

Hoje, mostrando-se indignada com as críticas de que foi alvo por causa da gravação, com muitas a visar a sua filha, Aura, a artista acabou por responder.

Depois de partilhar um pouco do seu percurso profissional, e já emocionada, a cantora referiu: "Eu não apareci e comecei a mexer o rabo e pronto, não...Tenho 33 anos e sempre trabalhei muito para fazer aquilo que eu quero. (...) O que eu faço com o meu corpo só eu tenho a ver com isso".

"Não sejam maus. Estas merd** magoam. Metam-se na vossa vida. Não é por sermos figuras públicas que vocês podem dizer tudo", completou.

Veja o vídeo de seguida.

