Blaya tem motivos para festejar. O seu mais recente lançamento, nomeadamente a música 'Me Domina', um dueto com Carlão, chegou ao 1 milhão de visualizações no YouTube.

Na sua conta de Instagram, a artista registou o feito através de um atrevido vídeo no qual mostra a sua sensualidade nos mais diversos registos, inclusive numa parede de escalada.

"Já chegou a um milhão! Vamos continuar a ouvir? Vamos continuar a mexer o bumbum ao som do me domina?", disse.

Veja o momento de seguida:

