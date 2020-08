Na manhã desta quarta-feira, Blaya quis abordar nas suas redes sociais o tema das desilusões amorosas com uma mensagem positiva em que apela para que os seguidores não desistam de encontrar a felicidade.

"Porque é que as pessoas têm tanto receio, vergonha ou medo de falar, sobre relações que não correram como esperavam? Iludindo todas as pessoas a volta que relações 'fracassadas' não acontecem. Não tenham medo de relações que não deram. Não tenham medo de terminar com uma relação que já não dá. Receio dos comentários que vão surgir, receio dos comentários em família", começou por frisar.

E aconselhou: "Não fiquem com uma pessoa só porque a vossa família ADORA aquela pessoa... se tiverem que mudar de namorado 192938 vezes... MUDEM. Tentem as vezes que vocês acham que seja necessário".

Por fim, frisou ainda que "não precisamos de estar com outra pessoa para estarmos felizes".

Recorde-se que também Blaya viveu uma separação sob o olhar mediático. Em novembro do ano passado confirmou o término com Pedro Russo, o pai da sua filha, Aura, de três anos.